「大鬍子」哈登簡直是拿公牛當作祭品！本季繼續展現誇張得分爆發力的哈登，10日來到芝加哥客場，全場投27中12，含三分球投19中9，貢獻42分、10籃板及9助攻的超狂準大三元，帶領火箭117比94痛宰公牛取得3連勝。

儘管上半場打完，火箭僅以50比49領先，但到第3節，哈登隨即火力全開，幫助火箭輕鬆擴大領先差距到20分以上，可是距離本季首次大三元就差1助攻，讓哈登就是不肯下場休息，直到最後3分12秒，才不太情願退場迎接勝利。

哈登目前場均37.1分，穩穩占據聯盟得分王寶座，更領先排在第2的拓荒者後衛利拉德(33.3)快要4分，代表就算好友韋斯布魯克加盟火箭，卻毫不影響他的高得分能力，至於場外那些紛紛擾擾，只要他繼續這樣打，誰敢講他廢話。

除了哈登超狂準大三元表現，韋斯布魯克也有26分、7籃板及2助攻，卡培拉貢獻16分、20籃板及4火鍋，豪斯11分、5籃板及6助攻；至於淪為哈登狂轟對象的公牛，則以馬卡尼恩、哈奇森、桑迪斯楊與溫戴爾卡特各有13分較高。

(中時電子報)