縣警局交通隊表示，交通大執法稽查取締違規，目的在導正駕駛人用路觀念，養成守法習慣。（警方提供／李金生金門傳真）

警方將在多事故路段（口）持續規畫勤務，落實防制交通事故發生。（警方提供／李金生金門傳真）

金門警方7日起連3天執行交通大執法，共舉發違規47件，交通隊將在多事故路段（口）持續規畫勤務，落實防制交通事故發生，希望民眾遵守交通規則，不要害人害己。

警方是在7、8、9日擴大交通執法，3天來總計尋獲失竊汽車1部、舉發交通違規47件。其中，酒後駕車（含公危移送）7件、未繫安全帶9件、超速5件、未戴安全帽2件、無照駕駛6件及其他一般違規18件。

警方這回還特別針對電動自行車，進行酒駕查察和取締，在金寧鄉即攔查1位民眾酒測值達0.54毫克，逕依規定移送地檢署偵辦。

(中時 )