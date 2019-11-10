金門警方交通大執法 3天舉發違規47件 12:122019/11/10 中時 李金生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 金門警方7日起連3天執行交通大執法，共舉發違規47件。（警方提供／李金生金門傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 縣警局交通隊表示，交通大執法稽查取締違規，目的在導正駕駛人用路觀念，養成守法習慣。（警方提供／李金生金門傳真） 警方將在多事故路段（口）持續規畫勤務，落實防制交通事故發生。（警方提供／李金生金門傳真） 金門警方7日起連3天執行交通大執法，共舉發違規47件，交通隊將在多事故路段（口）持續規畫勤務，落實防制交通事故發生，希望民眾遵守交通規則，不要害人害己。 警方是在7、8、9日擴大交通執法，3天來總計尋獲失竊汽車1部、舉發交通違規47件。其中，酒後駕車（含公危移送）7件、未繫安全帶9件、超速5件、未戴安全帽2件、無照駕駛6件及其他一般違規18件。 警方這回還特別針對電動自行車，進行酒駕查察和取締，在金寧鄉即攔查1位民眾酒測值達0.54毫克，逕依規定移送地檢署偵辦。 (中時 ) #交通 #違規 #警方 #執法 #移送 也許您會感興趣 推薦閱讀 交部助攻智慧物流 砸422億推八大園區 04:102019/11/06 財經要聞 駕駛請禮讓行人！ 林口警11月加強取締違規 11:512019/11/06 生活 美食外送員車禍傷太多 嘉義警交通大執法 13:492019/11/06 社會 為選舉釋放利多？林佳龍：建設不分黨派 13:582019/11/06 政治 蘆洲中冠幼兒園6度超收 遭勒令停業1年 16:352019/11/06 社會 男違規拒檢違 警強力執法破窗抓人 12:392019/11/08 社會 她遭警電擊、塑膠袋套頭 酷刑影片曝光 15:132019/11/08 時事 交通管控更人性化！中市豐工路與豐工路318巷口設自動感應號誌 21:132019/11/08 生活 母子3屍案男落網坦承行凶警依殺人罪移送 21:132019/11/08 社會 狠殺女友親子 凶嫌裁定收押禁見 00:382019/11/09 社會 生活熱門新聞 本周這3生肖當紅 做什麼都超順 - 生活 2019好衰？ 唐綺陽：全世界都衰！這3星座最慘 - 生活 路癡救星！Google地圖超猛新功能 用家驚呆：太神啦 - 生活 年收百萬工程師負氣跳槽UberEats 一個月後慘況讓同行笑了 - 生活 逛淡水見裸背妹！狂露大奶酥 真面目曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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