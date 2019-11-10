現代人經常外食，愛吃澱粉、點心，容易造成外表老化、傷害血管。日本研究糖化終產物的八木雅之教授建議：每天吃20g的蔥，能幫助抑制體內的糖化終產物AGEs產生，延緩老化、預防心血管疾病。

早安健康報導，日本同志社大學糖化壓力（glycation stress）研究中心教授八木雅之表示，吃甜點、過量碳水化合物的食物時，會使體內糖分增加，與魚、肉中的蛋白質結合，產生糖化終產物AGEs，增加皺紋、斑點、傷害血管，加速人體老化。

日本AGE牧田診所的資訊也指出，AGEs會對血管造成負面影響，產生發炎反應、加速動脈硬化，導致心血管疾病發生，最嚴重恐腦梗塞、心肌梗塞等。

八木雅之說，想要抑制AGEs產生，只要吃「蔥」就有效，他曾經實驗，讓24位受測者中，12人攝取植物萃取物100mg，另外12人不攝取。3個月後，發現每天攝取的組別，肌膚泛黃的程度減少了5％，部分受試者的肌膚還變明亮。證明吃蔥是有可能助於抑制體內AGEs產生，保持外表、血管年輕，建議每天吃20g蔥常保青春。

(中時電子報)