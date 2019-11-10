李佳芬（左一）遲到。（張穎齊攝）

馬英九受訪。（張穎齊攝）

馬英九致詞。（張穎齊攝）

李佳芬致詞。（張穎齊攝）

前總統馬英九與國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬10日上午共同出席在北市劍潭舉辦的「張老師成立50周年慶」，馬上台致詞頒獎完後，要先行離開，與李佳芬握了數秒鐘的手，事後被媒體堵訪時稱「這有什麼稀奇的？我跟她認識20幾年了！」李佳芬則在致詞時虧說，自己是剛進小學才聽過張老師，所以她和馬前總統在年齡上應有區隔。

媒體詢問，和李佳芬是否第一次握手？馬英九笑說「這有什麼稀奇的？我跟她認識20幾年了！」對於國民黨主席吳敦義將自己排入不分區立委名單，馬則說「我想他應該會很有智慧處理」。

活動是10時10分開始，馬英九於上午9時43分提早到場，隨後先行致詞頒獎，李佳芬則遲至10時28分才到，馬則在10時36分即離場，過程中和貴賓一一握手，其中與李佳芬也握了數秒鐘。

李佳芬致詞時表示，她是代表先生韓國瑜過來，向救國團的張老師致上敬意，「張老師」這名詞在她小時候就很響亮，張老師的成立，差不多是她剛進小學時，「那這樣我跟馬總統的年齡應該有區隔！」，隨後現場一片笑聲。

李佳芬說，她從事教育20年，常跟自己的孩子和學校學生講，人生要抱持正面態度，張老師1969年成立至今，可見社會有多大認可，此外韓國瑜也是救國團青訪團成員，他讀大學研究所時家裡很雄，根本沒機會出國，但因救國團讓他成為訪日團、訪沙團，他非常感激，還跟她細數當年口試的教授講了什麼問題，他回答什麼內容，足見救國團在他心裡有不可抹滅的地位。

李佳芬提及，先生提的一些青少年學貸免息，還有希望能出國交換1年，就是因他的經驗，小時家境不好，大學研究所要半工半讀，知道窮苦人家孩子沒法出國，出了國才能開眼界，所以希望能逐步鼓勵年輕人要努力，才能在社會占有一席之地。

李佳芬致詞頒獎完後，於上午11時29分離開，會後堵訪不發一語，快步搭電梯離去。

(中時 )