立委洪慈庸以無黨籍身分投入選戰後，馬不停蹄掃街拜票爭取選民認同，基隆市長林右昌10日早上陪同洪慈庸前往大雅永興宮祈福參拜；林右昌強調，選票沒有顏色，慈庸過去4年努力、認真、誠心的服務，相信選民看得見，呼籲不分藍綠選洪慈庸。

林右昌表示，現在選舉風氣不佳，有要選總統的人，市長當3個月就「落跑」當參選人變「落跑市長」，最近台中聽說，有「落跑副市長」相當投機，他認為，身為政務人員應該把自己工作做好，不要一心只想選舉，對市民更不好，對城市發展更不好。

洪慈庸指出，這次選舉訴求是「團結」，希望大家一起拿出決心，讓國際社會看到我們要當台灣人的台灣、不是大陸的台灣！

洪慈庸強調，面對選舉她非常謹慎也抱以期待，非常擔憂台灣目前情況，因為台灣的民主自由得來不易，面對大陸一步步進逼，台灣民眾都很害怕，台灣下一步變成香港的樣子。

林右昌也分享，基隆屬深藍選區，他去年選舉獲60年最高票，成長幅度最多的地方就在眷村，他認為當市長，對市民、對各個區域的付出努力不分藍綠、不分黨派，大雅可能過去傳統比較偏藍，但每一張選票是沒有顏色的，慈庸過去4年努力、認真、誠心的服務，相信選民看得見，呼籲不分藍綠支持洪慈庸。

(中時 )