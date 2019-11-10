廖志坤文教基金會，10日於頭份市公所中正堂，頒贈清寒獎助學金，今年共96人通過審查，發出79萬元創歷年紀錄。（巫靜婷攝）

廖志坤文教基金會，10日於頭份市公所中正堂，頒贈清寒獎助學金，今年共96人通過審查，發出79萬元創歷年紀錄。（巫靜婷攝）

廖志坤文教基金會，10日於頭份市公所中正堂，頒贈清寒獎助學金，今年共有138名，設籍頭份、三灣、南庄的學子提出申請，共96人通過審查，發出79萬元獎助學金，創歷年紀錄，基金會表示，設立23年來已發出1000萬元以上的獎學金，歡迎有需要的學子踴躍申請。

前聯合報記者廖志坤23年前在南庄採訪途中，不幸與砂石車發生車禍喪生，他的家人為讓他的理念與大愛得以延續，籌資250萬元成立廖志坤文教基金會，利用孳息針對中港溪3鄉鎮，低收入戶的國高中、大學、研究所學子，發放獎學金，是苗栗縣頒贈獎學金額度最高的單位。

基金會指出，通過審查的國中學子每名頒贈5000元、高中以上1萬元，但因孳息微薄，近年多靠熱心公益人士捐獻，才得以持續發放。

廖志坤的舅舅周恆和致詞時提到，往年平均發放60萬元，今年則創新高，共有34名國中生、42名高中生、20名研究生通過審查，樂見符合資格的學子，在學校及鄉鎮市公所協助下提出申請，希望能持續幫助更多有需要的人。

縣長徐耀昌擔任頒獎人，感謝昇恆昌免稅店董事長江松樺、總經理江建廷父子、春天診所董事長何麗玲、中遠集團亞洲區總裁徐定心、脈動國際總經理吳世昌、前縣議員陳永賢、地方人士謝堂德等人，熱心捐贈獎助學金，也勉勵受助學子未來若有能力，不忘回饋社會。

(中時 )