韋禮安9日在南京舉辦「而立」巡迴演唱會，會後出席慶功宴，是他與前東家福茂唱片爆合約糾紛後，首度公開面對媒體，對於記者問題他侃侃而談，並透露南京開唱前一天，才和福茂調解破局！至於對方在他南京開唱前再度批評他的人格，指他「貪得無厭」，韋禮安無奈地說：「如果對方心裡這麼認為，我講什麼都無法改變的，只能說『日久見人心』。」

韋禮安去年9月在臉書宣告與福茂唱片約滿不續，自組工作室打理演藝事業，福茂於同年8月發聲明提告，起訴書今年成立後，雙方進入法院審理程序，官司糾纏近一年；日前有周刊爆料福茂老闆張耕宇致電各大唱片公司高層「勿與韋禮安合作」，形同聯合唱片圈集體封殺韋禮安，福茂7日聲明否認，未提是否向周刊提告，而將矛頭指向韋禮安，批韋禮安「貪得無厭、表裡不一、謊話連篇」。

韋禮安昨說：「看到聲明，一開始情緒很複雜，我最大的情緒是無奈。情感層面沒有辦法量化，怎麼去評論誰付出比較多，雙方合作10年了，在一起時有開心也有會磨擦的時侯，很像情侶分手，會這樣是滿遺憾的，也沒預期會變成這樣。」他表示自己去年發聲明約滿不續前的一整年，已和張耕宇來回開了無數次會議，希望找出雙方對於未來的共識，但二方認知不同無法繼續合作，年過30的他才決定出去闖闖，看看外面的世界。

針對福茂對他人格攻擊，沒想過反告對方？韋禮安坦言律師有提議過，「但我不希望做這樣事，大家好好做音樂就好了，為什麼要為這種事浪費時間」，自嘲「可能我的個性習慣被虐待」！對於官司可能一拖3、5年，韋禮安已有心理準備，並說：「如果我告他也是一樣要拖3、5年，那我可不可以把時間花在值得做的事情上面。」不擔心負面新聞影響形象？「出社會久了，就會知道沒辦法討好所有人，多說無益，大家都需要時間去消化」。

如今面對官司，韋禮安透露事前諮詢過多位律師、法務，自己的立場絕對站得住腳，他傾向和解、以和為貴，雙方原訂8日開首次調解庭，然而福茂無意願和解，因而導致破局；韋禮安表示自己的新專輯已近完工，原定年底前推出，卻因官司影響導致延後發片，希望明年上半年有機會發片；至於巡演何時唱回台北再度攻蛋？韋禮安的經紀人嘉嘉表示：「下半年有在申請（小巨蛋檔期），目前已確定上半年沒申請到，所以還在等。」

韋禮安坦言官司糾紛影響自己身心狀態，除了睡不好，二個月來也瘦了近3公斥，身高172公分的他只剩60公斤，所幸爸媽和女朋友都很支持他，陪伴在他身邊；他和氣象主播女友Frida交往約11年，打算何時結婚定下來？韋禮安說：「再討論，兩人最近比較忙，想再穩定一點。」

韋禮安9日首度在南京舉辦演唱會。（IMC提供）

韋禮安9日首度在南京舉辦演唱會。（IMC提供）

韋禮安9日出席慶功宴，開心品嚐大閘蟹。（IMC提供）

(中時 )