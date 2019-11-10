新竹市「海底撈」巡守隊，不吃火鍋，專撈垃圾，每年有一半的時間要到海底打撈垃圾。（新竹市環保局提供／陳育賢新竹傳真）

海底撈部隊最常打撈到的垃圾是廢漁網、瓶罐等。（新竹市環呆局提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市「海底撈」巡守隊，不吃火鍋，專撈垃圾！新竹市環保局去年6月起邀請在地15位潛水專家組成「海底撈」部隊，定期於南寮沿海10餘公尺深海底清除垃圾，至今已清除200公斤海底垃圾，還曾撈起1部機車，這海底撈真不簡單。

市長林智堅指出，海洋環境汙染是全球性議題，為展現維護海洋環境的決心，市府於去年邀集熱血的潛水員成立「海底撈巡守隊」，目前隊員有15人，由資深潛水員和潛水教練、助教組成，於每年4、5月起海象穩定期間，展開海底垃圾清理工作，直到10月東北季風起，才會停止清理工作。

而每位隊員出「海底撈」任務，都必須全副武裝下海，身著潛水裝，背負氧氣瓶，攜帶潛水手電筒及潛水刀，潛入新竹市沿海域的10餘公尺深海底勘查，遇有廢漁網，即持刀割除徒手打撈上岸，同時清除海底瓶罐類等垃圾，再裝進環保網袋，由漁船運回，還給海洋原本的湛藍潔淨世界。

至今年10月止，海底撈部隊共計巡守7趟次，攜回資源物82公斤、垃圾137公斤，其中還曾撈出1部落入海底的機車，成功扮演捍衛海洋環境的尖兵，協助清除隱蔽海中的廢棄物，降低海洋汙染，守護海洋生物的健康及生態環境。

環保局長江盛任表示，一般氧氣瓶只能支撐45分鐘，海底撈隊員得要保持時間警覺、被漁網纏繞也要冷靜面對，才能在有限時間內完成艱險任務。

而海底撈部隊是「無給職」工作，但隊員們卻表示雖然這分工作沒有薪水、又有風險，但因為對大海與故鄉的熱愛，依舊「甘之如飴」，希望讓大海恢復清澈面貌。

投入海底垃圾清除工作已4年的海底撈巡守隊隊長陳爵表示，他的父親經營潛水中心超過30年，早年就曾支援河川或海洋的打撈作業，甚至還曾打撈過墜海的小飛機和汽車，他從小耳濡目染，國小3年級就會潛水，原本從事土木相關工作，6年前返鄉接手家業，希望為心愛的海洋環境盡一己之力。

(中時 )