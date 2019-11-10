世界12強賽在台灣的預賽賽事由中職各隊應援團齊心應援，將現場氣氛嗨最高點，如今中職應援團也會前進東京。中華隊前2戰對上墨西哥、韓國的賽事，將會在千葉ZOZO海洋球場的左外野設有應援區，東京巨蛋應援區也在外野，不過區域尚未確定，能肯定的是即使中華隊跨海參賽，外野也會響起熟悉的音樂，替中華隊加油。

12強預賽中職4隊都派出應援團助陣，中信兄弟小白、高大昌；統一獅達平；Lamigo桃猿阿誠、杰哥、3G；富邦悍將Anu、Travis等各隊應援團長，以及數十人的樂隊在台中洲際棒球場營造的「主場優勢」，不僅是中華隊最強後盾，更帶給外隊壓力，連日媒都形容應援聲是「甲子園的2.5倍」。

中華隊在繼2013年經典賽打到第2輪賽事，今年又再度挺進複賽、前進東京。此次中職應援團也不缺席，將要在11、12日中華隊分別對上墨西哥、韓國的賽事，在千葉球場的左外野由高大昌、Anu帶領中華隊球迷應援；而東京巨蛋也確定在外野有中華隊應援區，不過區域尚未確定(左右外野相通)，但小白、阿誠熱血到場，同樣帶領球迷在15、16兩日對上美國、澳洲的賽事，要將加油口號響徹東京巨蛋。

原先只有小白與高大昌跨海應援，不過隨後阿誠、Anu也買機票參戰，小白與高大昌不約而同感謝中職聯盟宣推部主任劉東洋，在他的支援下才能順利與日方協調安排應援區域，同時聯盟也贊助二十張外野門票供應援團使用。

高大昌表示，「我們其實跟球迷是一樣的，大家都是支持臺灣棒球的心。如果有資源願意挹注我們當然很好，但那沒有人有義務要贊助我們，中華隊的比賽，就當我們是特別熱情的球迷就好，球迷的熱情可是無價之寶！」

(中時電子報)