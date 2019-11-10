受到中美持續進行貿易磋商與建設性討論、市場操作沙烏地阿拉伯國營石油公司公開募股作業(Saudi Aramco IPO)話題等因素影響，國際原油價格上揚；中油宣布調漲國內各式汽、柴油價格每公升各0.2元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升26.6元、95無鉛汽油每公升28.1元、98無鉛汽油每公升30.1元、超級柴油每公升24.4元。

中油表示，本週調價指標7D3B週均價從每桶60.44美元上漲至61.46美元，台幣兌美元匯率升值0.115元，國內油價依公式計算漲幅為1.04％，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調漲0.2元，足額調整。

受中美貿易取得進展的激勵，紐約商業交易所（NYMEX）12月原油期貨11月7日收盤上漲1.4％，每桶57.15美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也攀揚0.9％，成為每桶62.29美元。

石油輸出國組織（OPEC）下月將進行集會，討論是否進一步減產，顯示OPEC對美國頁岩油的擔憂；目前美國頁岩油遭遇包括必須縮減支出以及向股東返還獲利等瓶頸。

分析師認為，中美簽訂第一階段的貿易協議之後將會陸續撤回加徵關稅的消息仍令市場受到提振，移除了經濟上的一大負面威脅，短線油價有望緩步走高。

(工商 )