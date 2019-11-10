行政院長蘇貞昌今10日至台南新市視察台南科學園區三期預定地，被問及國民黨總統候選人韓國瑜批執政團隊是匈奴、「幾流人民選出幾流政府」、國艦國造是假議題，他反酸「不能因為自己選情不好，就罵選民不入流」，而且台灣科技有實力，請韓市長不要看不起自己，不要唱衰國軍。

蘇貞昌受訪時表示，要選總統的人要有起碼尊重選民，「用語、用詞、內容都應該要相當的水準，不要粗鄙粗鄙不堪」，說什麼幾流的選民、幾流的選民，這很不好。此外，他也說，韓是媒體寵兒，現在媒體對他提出質疑，即使聲量還是很大，卻要反過來痛批媒體等等，他覺得不妥當。

韓國瑜日前質疑「潛艦國造」落腳基隆市假議題，蘇貞昌也酸韓，「想法都還落在當年的舊時代」，台灣從半導體到很多方面的科技實力，很多涉及國防機密，恐怕韓先生不一定清楚，但在蔡總統的領導下，國艦國造一定會如蔡總統所宣示，讓國人眼睛一亮。

蘇貞昌在視察南科三期預定地後，指示行政院祕書長李孟諺協調整合，更要加速強化善化、新市、安定附近生活圈，一次完成開發整合。蘇貞昌視察後隨即趕往麻豆為立委郭國文曾文區聯合競選總部暨後援會成立大會站台。

蘇貞昌一到現場就被熱情鄉親包圍，大喊院長好，還有人說他好久沒來了。蘇貞昌一一親切握手回應，光是大進場就走了10分鐘，而且十分重視麻豆選情，台台上幫郭國文助講半小時。

蘇貞昌說，他若不是為了台灣，不用這麼拚。他以切身體驗呼籲鄉親，他上次當行政院長時非常難做，因為國會民進黨沒過半；這次小英當總統，國會民進黨席次過半，施政立竿見影。

「香港跟台灣距離是一張機票，香港跟台灣的距離是一張選票」，蘇貞昌最後說，看香港想想台灣，選錯了就像香港，現在投票是給全世界的人看。

(中時 )