美陸看似即將簽署第一階段貿易協議，不過美國總統川普8日一席否認取消對陸商品課徵關稅的說法，又讓兩國貿易戰增添變數。美國中國問題專家沈大偉（David Shambaugh）表示，無論是誰擔任美國總統，美對華強硬政策已成為跨黨派共識，美陸兩國已進入「無限期的全面競爭」，同時人們也該認清2件事，也就是美對華政策會繼續更強硬，以及美陸之間仍持續會有摩擦。

中評社報導，美國著名中國問題專家沈大偉8日出席喬治華盛頓大學（George Washington University）國際經濟政策研究所舉辦的「中國經濟發展與美中經濟關係」年會，他在會上斷言，美陸兩國已進入「無限期的全面競爭」，再也無法回到過去曾經發展出的「和諧接觸」狀態，由於北京儼然成為世界級玩家，這種全面性的競爭將體現在各領域、各地區。

美國著名中國問題專家沈大偉8日表示，美陸已進入「無限期的全面競爭」，同時人們也該認清2件事，也就是美對華政策會繼續更強硬，以及美陸之間仍持續會有摩擦。圖為2013年7月9日沈大偉參加新加坡「慧眼中國環球論壇」的資料照。（圖／新華社）

他預言競爭將是美陸關係的主要調性，但這種競爭並非是完全排他性，雙方之間仍有一定合作空間，特別是在全球治理等方面，另外商業上、學術方面的合作也應該繼續，他強調競爭不是對抗，也不是遏制，就只是競爭。由於美陸長期、全面的競爭關係將成為「新常態」，他呼籲人們要習慣2件事：第一，美對華政策將更強硬，而且會繼續下去；第二，美陸之間將持續有摩擦。

沈大偉認為，不論誰擔任下一任美國總統，美對華政策都不會有太大改變，因為美國對北京政策轉硬是「機制化的」、「跨黨派的」、「由選民驅動的」，不是由總統一人決定，而是全國性的變化，即便下屆總統是民主黨人，局勢也不會有太大改變，只是施壓的重點會有所不同而已，民主黨可能在人權議題上增強施壓力道，但是總體而言，美對華政策並不會因為政黨輪替出現本質變化。

大陸前財政部長樓繼偉昨（9）日也發表了類似看法，綜合香港《南華早報》、美國之音報導，樓繼偉當天在第十屆財新峰會上發表演說時表示，陸美金融戰已一觸即發，儘管兩國會在一定階段達成和解，且目前也已經看到跡象，不過預期兩國間「遏制」與「反遏制」的關係將不可避免，且將成為一個長期問題，「美國力圖將中國壓制在全球價值鏈中低端的企圖不會改變。」

他說陸美間下一步摩擦將是「金融戰」，特色是運用長臂管轄權，藉機對中興通訊、華為等科技巨擘精準封殺。不過他認為屆時不至於出現當年美蘇對抗場面，因為美國想要全面封鎖大陸經濟是行不通的，有別於蘇聯封閉的經濟模式，大陸市場大幅度開放，美陸很難脫鉤。

(中時電子報)