不滿太陽花學運警察執法被判國賠，退休和現職員警11月12日將集結前往台北地方法院抗議，中華民國退警總會今天透過群組再度發出動員令，並呼籲前往抗議的群眾「蒙面戴口罩」，掩護現職員警，也不要穿國旗裝，避免被貼政治標籤。

5年多前太陽花學運期間，大批學生和群眾占領行政院，員警執行驅離，前立委周倪安等人提出國賠訴訟，要求台北市政府和台北市警局賠償838萬多元，台北地院審理以造成民眾受傷，手段違反比例原則等理由，日前判決北市警局賠償111萬餘元，引發警界強烈不滿。

退警總會指出，太陽花暴民在蔡英文、蘇貞昌和顧立雄等人的護航下，攻佔並破壞行政院，警察受傷2百餘人、裝備被奪，卻被上台執政的民進黨行政院長林全撤告這些暴民，日前太陽花法官張婷妮荒謬的宣判警察需賠償，但警察仍官司纏身未了，需繼續跑法院。

退警總會表示，此種只為政治服務的宣判，讓人難以接受，警察被糟蹋淪為犧牲品，違法凌駕執法，受害的已不是警察，而是全民治安、司法公信力的蕩然。警察逢此亂象，不論職務高低、在職退職，都應當起來為警察的尊嚴榮譽奮戰，討回該有的尊嚴，否則警察有何面目俯仰天地？

退警總會預計11月12日下午2點集結群眾蒙面戴口罩，並舉抗議標語至台北地方法院集結，14點30分抗議，4點20分向法院遞交陳情抗議書。隨後轉往行政院，在下午5點抵達行政院抗議，並將循太陽花模式霸佔行政院，以凸顯太陽花法官失當的宣判與矛盾，並要求當年「在場共犯」蔡英文、蘇貞昌等人賠償受傷的警察。

由於預估現場將會有執行勤務的警察，退警總會也呼籲這些員警，為警察的尊嚴、榮譽保持緘默，消極不作為，行使怠惰權。至於參與的群眾服裝不限，但要求「不穿國旗裝」，並隨時注意反蒐證，以免被架禍栽贓。

(工商 )