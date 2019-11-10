囿於市場操作沙烏地阿拉伯國營石油公司公開募股作業（Saudi Aramco IPO）等因素推升國際油價上揚，中油公布周一（10日）國內汽柴油每公升上漲0.2元，95無鉛汽油將漲破每公升28元大關，來到28.1元，98無鉛汽油也將來到30.1元。

中油表示，受到陸美持續進行貿易磋商與建設性討論、市場操作沙國國營石油公司公開募股作業（Saudi Aramco IPO）話題等因素影響，導致國際油價上揚。調價指標7D3B周均價來到每桶61.46美元，較前周60.44美元上漲1.02美元，新台幣兌美元匯率升值0.115元，國內油價依公式計算漲幅為1.04％，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調漲0.2元，足額調整。

元大投信進一步分析，近期雖然正值傳統原油需求淡季期間，美國原油庫存出現大幅增加，但因陸美貿易戰稍有緩和，以及沙烏地阿拉伯阿美石油公司近期將於該國市場進行IPO募集，沙國希望將國際原油價格維持在一定水準之上，以利其募集資金，此外，伊朗持續偏離核子協議規範，因受制裁重啟離心機提煉濃縮鈾，後續須特別留意美國對伊朗重啟核子設施的態度。由於正值淡季期間，美國煉油廠產能利用率下滑至86％，美國原油庫存持續大幅增加，下游庫存則持續減少，近期全球供需仍逐步轉往供過於求發展，但需觀察OPEC於12月5日召開的產能會議，是否有擴大減產規模，短期國際原油市場較易受消息面因素影響而波動。

中油表示，調整後為92無鉛汽油每公升26.6元、95無鉛汽油每公升28.1元、98無鉛汽油每公升30.1元、超級柴油每公升24.4元。

(中時 )