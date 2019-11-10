2020台灣燈會在台中，將率先於12月21日在副展區文心森林公園點燈，為長達65天的燈會拉開序幕。台中市政府建設局長陳大田指出，距離點燈時間剩不到50天的副展區，已完成場地設施基礎工程優化及相關維護，進入布燈階段；提醒前來公園運動的民眾，多留意現場警示及指揮，也不要靠近或破壞設置，與市府為打造「史上最長的台灣燈會」努力。

陳大田表示，建設局負責施作文心森林公園副展區基礎設施，通盤檢討園區老舊步道及無障礙設施，並進行改善，園區基礎工程改善作業第一階段已如期如質於11月初完工，交由各機關進行布燈規畫及相關設備設置。

考量文心森林公園將舉辦長達65天的燈會，建設局貼心將公廁的供水效能進行全面優化，同時於惠文路及文心路側的廁所，各別增設3公噸及6公噸儲水系統，做好點燈後帶來的人潮準備。

陳大田也呼籲，布燈期間，請前往公園的市民多留意現場警示及指揮，切勿靠近與破壞相關設置；在點燈之後的65天展期，建設局每日均會派駐保全及現場維修人員，進行巡查及設施修復，希望讓2020台灣燈會更加順利完美。

(中時 )