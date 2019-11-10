曾經是西門町知名秀場的紅極一時的駐唱歌手盧宜鈴，駐唱期間因緣際會接觸到行善事業，利用閒餘時間從事公益活動助人無數，但是公益單位助人通常以急難救助為主，往往救急一時，過段時間許多被幫助的人因為環境還有遭遇沒被改善還是又回到原點，於是她開始潛心研究命理，希望藉由命理幫助弱勢翻轉人生，如今昔日歌手轉型成為被稱「轉運達人」的依玲老師。

明天（11日）是台北市內湖灣仔庄福德堂在每年農曆10月15日水官大帝聖誕千秋都會舉辦補財庫法會的日子，庇佑善男信女一年比一年盛大，轉運達人依玲老師特別選在這天親自為民眾補財補庫，祈求新的一年財源豐沛。

長期在秀場駐唱的盧宜玲，看盡人生百態的她，毅然決然放下歌唱事業，全心投身公益希望能幫助更多的人，潛心研究命理學有所成後，擔任亞太急難關懷救助協會理事長期間，除了協會不定時舉辦公益活動幫助清寒家庭外，依玲老師也對許多受幫助的人在命理還有居家風水方面提出具體建議，成效頗彰!

依玲老師說，許多人對於補財庫有點陌生，其實就像我們每年定期健康檢查身體一樣，而補財庫不只是「財」的部分，對於健康還有平安也相當有幫助!2020年鼠年(庚子年)，屬大破大立，大起大落一年。她說，不管是什麼生肖，定期補三庫(元宵節補緣庫，中元節補福庫，下元節補財庫），跟每逢年初安太歲還有點光明燈一樣重要！

「轉運達人」依玲老師說，許多人對於補財庫有點陌生，其實就像我們每年定期健康檢查身體一樣。（讀者提供/吳家詮傳真）

明天11日與依玲老師一起為民眾補財庫的內湖灣仔庄福德堂，根據廟中沿革誌記載，灣仔庄一帶以前是凱達格蘭族的聚落，直到清乾隆年間，漳州人林秀俊先生到此地開墾，引十四分埤的水灌溉農田，而目前灣仔庄福德堂的所在地就是當初的渠道末端，信眾依習俗在「水尾」建廟以「顧水口守財庫」，所以在道光二年（1822年）建立了福德堂，敬拜土地公。

內湖「灣仔庄福德堂」顧水口守財庫將近200年，來此參拜的信眾卻絡繹不絕，除了內湖當地居民，許多公司位於內湖的大老闆與高級主管也常常帶著職員來此參拜，更有許多遠從外地慕名而來的信眾，藉由福德堂的福澤，祈求身體健康平安，公司業績更上一層樓。

(中時電子報)