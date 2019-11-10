台中市環保局統計，至9月底全市二行程機車剩餘7萬6603輛，今年汰除二行程機車1萬5366輛，淘汰率六都第一！推估每年PM2.5可減少達6.3公噸、減碳量達4449公噸，等同於種植52萬棵樹或設置3.9座台中都會公園固碳量。

「但是還不夠！」市府環保局在秋冬之際，更加強宣導老舊機車汰舊及換購低汙染車輛活動，期望讓更多民眾減少使用老舊機車，降低空汙季汙染危害。

市府從8月下旬起，陸續進行老舊機車汰舊及換購低汙染車輛宣導，共計50場次，宣導人數約2600人，主要選定二行程機車較常出沒的傳統市場、商圈，以及中高年齡層民眾較常聚集的場所進行宣導，鼓勵民眾使用低汙染運具；同時，巡查附近老舊機車，進行補助資訊掛單宣導作業，總計245輛。

有民眾表示，因為在家很少看電視，不知道淘汰老舊機車有提供補助，但透過環保局到現場宣傳補助消息，對於不了解的人有很大幫助，也會幫忙宣傳給親朋好友知道。

(中時 )