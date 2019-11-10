鴻海創辦人郭台銘幕僚劉宥彤今日於國父紀念館捷運站接受記者訪問。劉宥彤表示，郭陣營有和親民黨初步接觸，主要是就明年選舉及立院布局，幕僚之間交換意見，但並沒有提到郭宋配。

日前媒體報導，郭台銘與台北市柯文哲出席活動時被問到郭宋配，結果郭台銘脫口而出「你們消息怎麼這麼靈通。」劉宥彤說郭台銘應該只是反應太快。

劉宥彤指出，過去和親民黨沒有太多聯繫，但這兩天親民黨與郭陣營聯絡，告知親民黨與王金平有些意見交換。劉宥彤說，郭陣營與親民黨的討論僅止於幕僚層級，討論的重點是下屆國會布局。

劉宥彤說，目前只是初步討論，還沒有具體的結論。目前有討論到的重點是，若郭台銘不選，郭粉的投票動向為何？劉宥彤表示，日前自己在臉書上做郭粉對藍綠兩黨對決的總統大選投票意向民調，結果有5成多的人不表態，另有4成多的人要防禦性投票。

劉宥彤指出，可能是親民黨那邊有看到這項投票，認為這對泛藍陣營不是好事，因此主動聯繫，並就國會布局交換意見。劉宥彤強調，沒有提到郭宋配。

媒體問到，郭台銘是否要支持親民黨主席宋楚瑜參選總統。劉宥彤表示，目前宋楚瑜尚未正式表態，一切要等到親民黨有比較明確的方向後，郭陣營內部才會再討論。

(中時 )