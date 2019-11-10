2019台中親子音樂季於夏綠地公園舉行，當天不僅有音樂演出，更有許多項為兒童設計的闖關活動，配上台中國際舞蹈嘉年華，許多家長帶著兒童舉家出門參與這場活動盛會。台中市政府警察局第六分局，為了這次活動也設立臨時服務站，在活動場邊疏導交通、服務市民。

警員尤子豪、劉偉亨擔服活動服務站的人員，徒步巡邏夏綠地公園時，發現1名女童在路旁嚎啕大哭，便上前安撫，2歲的女童因人人潮太過壅擠，因此與媽媽走散，一時情急害怕開始大哭，引起巡邏員警的注意。

員警先安撫女童情緒，陪著她找回媽媽，員警牽著女童手，前往女童口述看見最後看見媽媽的地方，果不其然，在離女童口述不遠的地方，看見一位慌張的吳姓婦女到處向人詢問是否有看到她的孩子。

警方牽著女童向前，當媽媽看見走失的女兒，才露出放心的微笑，並十分感謝員警的協助，才讓走散的女兒安全回到身邊。

吳女表示，當天帶2個女兒出門參加台中親子音樂季，當時因參加音樂季及舞蹈季的人潮一次湧入，因此才與女兒走散，看到員警牽著迷路的女兒出現，真心感謝警方的協助。

(中時 )