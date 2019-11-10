當發生女性遭受性侵的案件時，社會上往往會出現「檢討被害人」的正義魔人。他們認為一件性侵案發生，加害者固然有錯，但是被侵犯的女子也必須要負責與檢討，因為她們穿的太裸露；有些人則認為，那些遭受侵犯的女子，是在「錯誤的時間點」出門。事實上，這些聲音與想法正好與印度「公車輪暴案」的犯罪者，穆凱許‧辛格的認知一模一樣，他基於上述兩個理由，向社會大眾表示：「在強暴事件中，女人該負的責任遠比男人更大。」。

(圖/取自Bree Wiseman fb)

住在美國田納西州的懷斯曼(Bree Wiseman)針對這些荒唐的說法，直接霸氣的貼上一張她養的狗狗照片，並譴責那些愛「檢討被害人」的正義魔人，她表示「對於那些說女性遭受侵犯是因為穿著暴露的人，這是我的狗，牠最愛吃的是牛排，牠的眼神平視著裝牛排的盤子，但只要我沒說可以，牠就絕對不敢靠近，如果這隻狗可以表現得比你好，那應該是你的問題。」

懷斯曼向《赫芬頓郵報》表示，她希望能夠讓大眾知道一件事，「在性侵案件中唯一應該被譴責的是嫌犯，人們不應該因為擔心被侵犯，而選擇穿什麼出門。」去年比利時特別舉辦一場遭受侵犯的受害者們衣物的展覽，名叫「你們穿了什麼呢？」(What Were You Wearing)。其中，負責人肯尼斯在接受BBC訪問時說：「只有一個人必須為整件事負責，一個可以阻止性侵事件發生的人，就是犯罪者。」

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(中時電子報)