國民黨總統參選人韓國瑜9日提出，他對蔡政府的潛艦國造議題是懷疑的態度，認為應該做小而巧的「毒蝦」國防武器裝備。民進黨立委參選人許淑華痛批，任何國家都應該要有一定的國防軍力，韓是在幫大陸威脅台灣；民進黨立委參選人吳怡農則呼籲，韓的高雄市正面臨很多挑戰，戰線別拉太長，國民黨更不應該再也才關心國防。

許淑華、吳怡農10日上午在南京公寓市場聯合掃街，許淑華說，韓國瑜提的國防議題，是幫大陸威脅台灣，任何國家都應該要有國防軍力，韓根本跟大陸一起威嚇台灣，這樣態度不對，台灣要捍衛自己的主權價值。

吳怡農則說，蔡英文總統執政前，國民黨對國防的一些決策並不是非常有建設性，不是當在野黨時才關心國防，韓市長目前在高雄市政有很多挑戰，為了韓市長著想，不希望戰線拉太長，重點是自己做好該做的，無論投資國防、國防自主、兵役改革、人才重視，都是必須持續做。

針對香港反送中議題，許淑華說，很多國際人士都聲援，大陸應盡量停止對香港用這樣的態度處理，若持續如此，台灣年輕朋友會極力協助香港。吳怡農認為，演變成這樣，困擾的是不知怎麼收場，他以台灣人身分，要讓大家知道一國兩制的謊言，台灣人要看清現實，在明年1月11日做最好選擇。

談到選情，許淑華說，他遇到的對手是國民黨老將立委費鴻泰，費做很久、基層紮根深，但她最近做的民調有起色，吳怡農面對的國民黨立委蔣萬安目前只做1屆4年，但吳剛起步，民調也非常樂觀。吳怡農說，目前跟2個月前被提名時已經不一樣，相信會愈來愈好，在市場看到很多民眾的支持度也愈來愈高。

至於蔡總統的高民調是否有助拉抬立委選情？吳怡農說，當然非常重要，民進黨很團結，無論總統還是里長，大家都很大咖。許淑華則說，大咖都會來站台，她也會請依些縣市長來陪同她跟吳怡農掃街拜票，現在正在約，離選取還剩2個月，會先自己努力奮鬥，再由總統加持升溫，民調就會有顯著成長。

(中時 )