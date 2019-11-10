世界棒球12強賽複賽11日開打，中華隊將於台灣時間上午11點與A組第1名墨西哥交手，總教練洪一中今（10）日表示，已排定由江少慶先發，他在預賽首戰對波多黎各先發6局、失1分，被敲3安，投球內容穩定，以他目前在印地安人隊3A的層級，也稱得上是這次中華隊的先發王牌。

洪一中表示，複賽每一場的備戰狀況、投手安排他都有仔細盤算過，但複賽每場都是硬仗，要看每戰的實際狀況，再決定下一場的調度。至於預賽第2戰對委內瑞拉先發7局表現優異的張奕，是否因手臂過於疲憊影響複賽出賽，洪一中說還沒有收到反應，會再看看實際情形。

還有預賽3戰場均未上場的業餘投手合庫隊吳昇峰，由於他採用低肩側投，屬於較少見的怪投，也有可能用來對美國，以收奇兵之效。

野手方面，預賽也沒有出賽的Lamigo桃猿隊二壘手郭嚴文，當時是因頸部不適，目前狀況有恢復，複賽已可上場，內野多了一名可用之兵。

(中時電子報)