距離投票只剩下2個月，選戰的氣氛越來越濃，主打「2020拚勝選」的國民黨立委費鴻泰，在選區假日午後，邀請選區國民黨籍市議員和在地里長們，一起到不同社區與民眾意見交流。

費鴻泰9日下午於信義區四育里民活動中心，舉辦「喝咖啡、聊事非」活動，由在地里長們開場，邀請社區鄉親們熱心參與，還有同黨北市議員秦慧珠、戴錫欽、徐巧芯等人到來，還有同黨北市議員王鴻薇、陳永德的服務團隊，也來共襄盛舉。

費鴻泰表示，此活動本意就是為了能在第一線傾聽民眾的聲音，並配合選區議員一起針對民眾所提出的問題給予答覆與建議，如此中央與地方一條龍的選民服務，能讓選民服務更有效率也更紮實。

費鴻泰也指出，他的服務宗旨就是「整個城市都是我的服務處」，這句話其來有自，他在擔任議員時，就開始在選區內的每個市場「擺攤」進行選民服務，25年來每個禮拜都不曾間斷；「用心在乎您」就是為了讓選民能在社區找到費鴻泰，能讓他有服務民眾的機會，此外他也非常著重選服的成效追蹤，盡可能的將人民的託付做到最好。

此次活動中，有幾位民眾提出台北市信義區「路平及環境」等相關的問題，費鴻泰及在場議員們也當場紀錄詳細的狀況，並表示會盡快處理及答覆，剛好也應證了這類活動的重要性及實用性。

(中時 )