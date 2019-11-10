歌手費玉清昨天（11月7日）在最後一場「告別演唱會」提到和江蕙的好交情，還透露最近健康檢查，「前列腺有一些阻塞，怕是不能給她幸福。」雖然不清楚是不是玩笑話，身體狀況卻還是引起外界關注。

不管是真是假，前列腺（又稱攝護腺）肥大的確是50歲以上男性常見的問題，由於攝護腺增生而阻塞、壓迫尿道及膀胱，出現各種泌尿道症狀，包括排尿中斷、排尿時間長、尿速慢、頻尿、急尿、甚至尿失禁，還可能引起泌尿道感染、膀胱受損或膀胱結石等併發症。且年紀愈大，愈困擾男性。

男性在青春期後攝護腺會維持一定的大小，約50歲之後，攝護腺組織開始增生。目前已有簡單的攝護腺肥大評量表，透過7個問題、檢視過去幾個月的排尿情況，自我評估自身狀況：

男性朋友可以檢視過去幾個月的排尿情況，自我評估攝護腺是否肥大。（圖片來源：康健雜誌）

填完評量後把分數相加，即可得總分。若是：

●0-7分：代表症狀輕微，症狀稍微嚴重者需要追蹤檢查，藥物治療也通常能改善大多數人的症狀。

●8-9分：中等程度症狀，6成以上的男性需要藥物治療，其他有些嚴重者可能需要透過手術治療，較為輕微者則密切追蹤就可以。

●20-35分：嚴重症狀，一半病人需手術治療，其他則需長期服藥來控制症狀。

番茄富含茄紅素，平日多攝食有助預防攝護腺肥大。（圖片來源：呂恩賜）

攝護腺肥大可透過肛門指檢、尿液檢查及尿動力檢查診斷，治療方式則包括改善生活習慣、藥物治療和手術治療。

其中，生活習慣改善可以在症狀輕微時訓練膀胱，當有尿液時別急著上廁所，多練習凱格爾運動（排尿時如何阻斷排尿的感覺）來訓練排尿的肌肉。此時可以不需要使用藥物與手術治療。

雖然男性50歲後就要開始注意攝護腺肥大的問題，肥胖、家族史也可能有較高的機會出現攝護腺肥大。平常也可以建立健康的生活習慣，預防攝護腺肥大：

●避免食用含有利尿作用或影響分泌的辛辣食物及飲料

●戒菸、不酗酒

●每天維持正常作息，避免熬夜、過度疲勞、感冒

●適度且有氧的運動、維持理想體重

●不憋尿

●多食用含茄紅素及異黃酮的食物，富含茄紅素的食物像是番茄、西瓜、木瓜、葡萄柚；異黃酮則常見於大豆製品

還要注意的是，雖然攝護腺肥大是中老年男性普遍困擾，但攝護腺癌的症狀和攝護腺肥大相似，都可能有排尿問題，而且通常是到了第三期，已經侵犯至攝護腺周圍組織。

也因為攝護腺癌患者通常較年長，合併有攝護腺肥大的問題，接受門診治療時就能及早發現。建議50歲以上男性應定期接受攝護腺篩檢，若有家族病史，則建議提早5～10年，約45歲就接受檢查。

(中時電子報)