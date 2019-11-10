農委會防動植物防疫檢疫局表示，上周三（6日）在金門縣烈嶼鄉發現一頭漂流上岸的病死豬，經農委會家畜衛生試驗所檢驗後發現非洲豬瘟病毒反應，研判為從大陸廈門地區漂流而來。

防檢局說明，金門縣動植物防疫所在上周三接獲海巡署金馬澎分屬第9岸巡隊通報，在烈嶼鄉將軍堡海邊發現死亡豬隻，立即派員至現場採樣，並將豬隻屍體就地焚燒掩埋，檢體則送至畜衛所檢驗。

畜衛所檢驗發現，該檢體經聚合酶鏈反應（PCR）檢測後發現，有非洲豬瘟病毒的陽性反應，且該檢體的基因片段序列與大陸非洲豬瘟病毒株基因片段吻合，研判又是從大陸近海漂流至金門的豬隻。

防檢局表示，發現地點在第一時間以完成徹底消毒，至於該地區附近半徑3公里內有4戶養豬場，目前暫無豬隻異常死亡的案例，會持續與公所獸醫師合作監控金門豬隻的狀況。

據防檢局提供的資料指出，這是金馬地區今年第12起發現有海漂死豬帶有非洲豬瘟病毒的案例，其中10例都發生在金門，防檢局也提醒民眾出國旅遊勿帶任何動植物產品回台，以免受罰。

(中時 )