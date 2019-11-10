林育品（阿喜）昨（9日）出席台北國際旅展造勢活動，這幾年來為台灣觀光推廣代言不計其數，這次更史無前例的一人分飾兩角，同時為旅展「台北館」和「台灣館」代言，堪稱台灣觀光的最佳代言人，阿喜私底下非常喜愛小資旅遊，她也在活動現場分享各種好玩省錢又盡興的撇步，也分享自己最常出沒的台北景點。

阿喜週六一早就精神奕奕以一身旗袍裝扮出現在國際旅展的台北館，配上古色古香的台北城門，小露雪白美腿微性感，這次國際旅展台北館一開場就推出最具活力的1920摩登swing dance，由阿喜和台北市觀光傳播局劉奕霆局長以活潑生動的方式跳舞開場，身著藍色旗袍的阿喜，不顧開高衩的旗袍剪裁，依然賣力手舞足蹈，迅速炒熱現場氣氛。她和劉局長更在現場分享雞蛋糕給現場粉絲，親切又活潑的推廣方式讓圍觀民眾大呼女神真可愛。

阿喜擔任國際旅館台北館代言人。（天晴娛樂）

她透露自己最常出沒的台北市著名景點就是「富錦街」，且自己的經紀公司也位於這塊區域，附近有許多精緻的個性咖啡店以及生活雜貨店，讓她常常一待就是一個下午，因此她也推薦給來台北市玩的朋友，歡迎大家多來走走。

結束早上台北館活動之後，午後一點換上帥氣連身背帶褲的阿喜又準時出現在台灣館，今年台灣館主題是2020脊梁山脈旅遊年，邀請大家一同深度體驗台灣山岳的無限魅力。阿喜一改早上的性感美腿女神形象，用知性溫馨的面貌出現，她特別準備了自己一年來全台跑透透的照片，在現場和大家分享，更用有獎問答的方式讓大家猜猜照片中的她，人在哪裡。

阿喜愛玩也會玩，她說自己在工作之餘，非常愛旅遊，不論國內外旅遊，她在行前都會蒐集詳細的資料，所以好吃好玩的景點都不會放過，當然女生最愛的拍攝美照，更是她旅遊的重點，她很擅長在網路上蒐集資料，因此總是能夠切中要點，每一張她現場出示的照片都極具當地特色，證明她每次旅遊都做足功課。阿喜更為了獲得活動中的充氣望遠鏡，賣力的擠到台下和民眾一起舉手搶答，讓現場圍觀民眾情緒沸騰。

阿喜剛結束電影《江湖無難事》宣傳，接下來將投入新的電視電影演出，她透露這次角色是她從未嘗試過的反派迷人角色，又是和很優秀的團隊一起工作，自己也很期待演出的火花。

阿喜擔任國際旅館台北館代言人。（天晴娛樂）

(中時 )