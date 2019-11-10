成立大會現場，地方民代均到場參與，現場超過500位熱情鄉親到場力挺。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

台中市綠營市議員邱素貞擔任蔡英文台中競選總部副總幹事，10日上午於南區正義街舉行「挺蔡英文總統及立委黃國書後援會」成立大會，現場逾500位支持民眾到場，展現團結氣勢，現場準備在地小吃，熱鬧滾滾。

民進黨立委黃國書表示，這次大選攸關台灣未來的生存與發展，要守護好台灣的主權，喊出「挺台灣、拚未來」競選口號，好的政績、好的政策，就要繼續延續，不容輕易換手被中斷。

綠營市議員邱素貞指出，黃國書專注文化、教育領域，形象相當溫和，在地方跑攤也極為勤快，是國會評鑑優質立委，盼大家透過打電話、發傳單、發簡訊、口耳相傳等動員方式，催出支持者，支持蔡英文和黃國書繼續連任，共同為台中的發展與台灣的未來打拚。

何明杰與黃守達也表示，台灣是民主自由的國家，支持92共識、一國兩制的政黨，絕對不能支持。台灣民主價值就是每個人都有參選的自由，不像之前香港黃之鋒的選舉資格遭到取消，在台灣是不會發生的，保護台灣未來，呼籲支持蔡英文、黃國書。

後援會成立大會，包括立委黃國書、民進黨台中市黨部主委、蔡英文競選總部執行總幹事何明杰、後援會執行長李明憲、市議員邱素貞、江肇國、黃守達、南區里長聯誼會長、德義里長林志昌、台中市婦女發展協會創會長魏淑珠等代表均到場參與，現場超過500位熱情鄉親到場力挺。

(中時 )