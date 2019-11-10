法國第一夫人辦公室今天表示，女星莫尼葉去年和今年兩度寫信給第一夫人碧姬．馬克宏，控訴「戰地琴人」導演波蘭斯基在她還是少女時強暴了她，碧姬已把信件轉給兩位政府官員。

莫尼葉（Valentine Monnier）昨天告訴法國「巴黎人日報」（Le Parisien），1975年在波蘭斯基（Roman Polanski）位於瑞士滑雪聖地格斯泰德（Gstaad）的小木屋內遭強暴時，她只有18歲。她是最新一名指控波蘭斯基性侵的女性。

莫尼葉表示，好萊塢前金牌製片哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）爆出性侵醜聞後，她寫信給美國洛杉磯警方、法國第一夫人碧姬（Brigitte Macron）、文化部長里斯特（Franck Riester）、性別平權部長席亞帕（Marlene Schiappa），提及她被波蘭斯基強暴一事。

馬克宏辦公室表示，已找到莫尼葉2018年寫給碧姬的信，莫尼葉在信中抱怨沒得到席亞帕辦公室回應。

馬克宏辦公室表示，去年2月已回覆莫尼葉信件，表示「碧姬不能干涉司法程序」，並將信件複印轉給席亞帕。

碧姬辦公室今天表示，莫尼葉「2019年再次寫信提及文化部補助波蘭斯基電影一事，我們予以回應，同時也把複印信件轉給了里斯特」。

席亞帕去年3月寫信給莫尼葉，盛讚莫尼葉「勇於打破42年的沉默」，說她了解莫尼葉的創痛，但也知道這種事必須交由司法處理。

莫尼葉告訴「巴黎人日報」，她當時遭到「非常粗暴」的強暴，波蘭斯基「打到我屈服，然後強暴了我，要我做各種事情」。

曾為模特兒的莫尼葉1980年代也有參與電影演出，她說，最近看到波蘭斯基關於司法不彰的新片即將上映，才決定站出來講出一切。

波蘭斯基委任律師則說，波蘭斯基「強烈否認所有強暴指控」，且那些指控「都是45年前的事了，也從未通報司法當局」。

波蘭斯基先前遭多人指控性侵。2010年，英國演員夏綠蒂路易絲（Charlotte Lewis）控訴波蘭斯基1983年在她僅16歲時對她「性虐待」。

(中央社)