印尼總統佐科威的全名是喬科．維多多（Joko Widodo），但外界多稱呼他佐科威。幫他取這個名字的法國商人謝納最近指出，很高興大家都跟著用這個暱稱。

佐科威今天在圖文分享社群網站Instagram轉貼法國商人謝納（Bernard Chene）日前上傳到影音平台YouTube的短影片。佐科威說，他不是從小就被叫做佐科威，而是自從認識他的朋友謝納才開始。

今年78歲、住在巴黎近郊的謝納在影片中說，他取這個暱稱的理由很簡單，在法國，大家稱呼彼此的名字都很短，「對我而言，Joko Widodo太長了。我問他，如果你不介意，也許我就叫你Jokowi，故事就這樣開始了」。

謝納說，這個暱稱原本只是他和佐科威使用，現在大家都這樣叫佐科威，他感到開心，因為這是他的發想。

印尼羅盤報（Kompas）今天報導，謝納1999年在中爪哇省（Central Java）的梭羅市（Solo）認識佐科威。佐科威在2005年棄商從政，當選梭羅市市長，他當年認識謝納時是木材傢俱商人，謝納是他的生意夥伴。

(中央社)