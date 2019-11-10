新訓放假是什麼感覺？一名網友在PTT發問，入伍都要先新訓一個月，而新訓後第一次放懇親假，走出營區，進到附近的便利商店，看到店裡滿滿的東西時，「當時的心情是什麼感覺？有人能回憶一下嗎？」讓不少過來人回答，「又重回陽間了，有中元節被放出來的fu」、「讓你提前體會到好兄弟的心情」。

文一PO出後，網友們紛紛想起新訓放假的那一天有多感動，「就像中元被普渡」、「我第一次喝到冰的東西，差點哭出來」、「會突然不曉得怎麼花錢」、「第一次吃到方塊酥+紅茶，才發現這東西怎麼他X這麼好吃」、「沒感覺，部隊在外島點放，就像陰間的普渡，什麼東西都搶不到」。

但也有人說，現在都2019了哪個營區還沒有超商、營站，「第一次進到營站看到女兵就起反應了，不用等到進便利商店」、「營站比便利商店好啊」、「新訓在崎頂 連營站都沒有……」、「說營區內有便利商店的，真他X的菜」。

(中時電子報)