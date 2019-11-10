交通部政務次長黃玉霖透露北宜高鐵的緣起與內幕，強調高鐵延伸至宜蘭是可行的。（李忠一攝）

民進黨宜蘭縣立委參選人陳歐珀今天（10日）舉辦「2020蔡英文總統、陳歐珀立委百工百業後援會成立大會」，交通部政務次長黃玉霖上台致詞時，說明高鐵延伸至宜蘭的內幕與緣起，他表示，雙北捷運已蓋好的就花8000億元，加上還在建設、發包、設計、評估的路線，總計將近1.5兆元，而攸關台灣國土發展的高鐵延伸宜蘭，只須雙北捷運的15分之1，強調讓蔡英文總統、陳歐珀立委連任，讓高鐵、快鐵實現。

黃玉霖表示，最近與宜蘭有關的兩大議題，分別是鐵路高架與高鐵延伸宜蘭。他坦言，當初隨交通部長林佳龍就任政務次長時，當時沒有高鐵的想法，北宜直鐵是1公尺寬的窄軌，但1公尺寬僅能走傳統車輛，但北宜直鐵取代北迴鐵路，讓台鐵相當緊張，會讓台鐵營運非常困難。

他表示，他向林佳龍報告時，提及北宜直鐵重新檢討，讓窄軌變成1.4公尺寬、可通行高鐵的標準軌，與陳歐珀討論時，陳也認為「這事情如果可成，是宜蘭的百年大計。」

黃玉霖透露，他向鐵道局問能否把北宜直鐵改成標準軌，結果鐵道局早就研究過，只是不敢提出來；而當初北宜直鐵做綜合規畫時，行政院來函要我們考慮替代方案，其實就是指「北宜直鐵不行，看要不要作別項。」

「高鐵是可行的！」他表示，北宜高鐵已經進入綜合規畫設計，沒有要重新做可行性評估的問題。

黃玉霖指出，很多人說北宜高鐵要花很多錢，但台北、新北的捷運已經蓋好的就花了8000億元，還沒蓋好、發包設計、規畫評估要6396億元，加總起來近1.5兆元，「我們非常謙虛，可不可以拿15分之1把北宜高鐵完成。」花東雙軌電氣化提高速度做成快鐵，宜蘭變成三鐵共站，成為東部的門戶。

(中時 )