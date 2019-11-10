郭宋配成形？ 郭台銘回應了

鴻海創辦人郭台銘退出國民黨後，是否會以獨立身分參選總統依舊傳聞不斷，昨（9日）突傳出「郭宋配」消息，郭辦言人蔡沁瑜馬上跳出來否認，表示郭台銘不會參加2020總統大選。不過各界依舊對這個話題議論紛紛，「宅神」朱學恒不滿表示「X的又要改題目」。

昨傳出郭台銘將接受雙政黨（親民黨、台灣民眾黨）推薦成為總統候選人；對此，郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜出面受訪表示，郭台銘確定不選2020，但若宋楚瑜第4度參選，郭台銘絕對樂觀其成。

不過蔡沁瑜也指出，自從郭台銘宣布不選後，選民找不到想投的人選，才會在「郭宋配」上著墨和想像，相信未來會有更多劇本出現，這也代表大家希望第三勢力找到出口，更說郭台銘不排除任何可能，任何事都說不準。

對於各種傳言滿天飛，「宅神」朱學恒今（10日）在臉書不滿表示：「馬的又要改題目，每天都這樣搞實在用不完」。

網友們也認為郭台銘反反覆覆、自砸招牌，紛紛回應「果凍的政治信用度早已經被他自己玩完了」、「從頭到尾都覺得不可能，只是提升了貴單位成員們的知名度！」、「打入冷宮後又復出了...讓人摸不著頭緒~~~」、「還好郭有來參與選舉，否則之前真的看錯這樣的世界級的企業家」。

更有網友建議朱學恒「可以預先多寫幾套劇本以備不時之需，搞不好以後還可以兼職編劇~」。

(中時電子報)