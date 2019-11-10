市議員林祈烽（中）在市議會質詢時即關切秋紅谷生態公園附屬建物標租案，憂心該建物閒置兩年，籲市府調整標租條件，不要讓秋紅谷附屬建物「養蚊子」。（盧金足攝）

市府經發局多次舉辦「秋紅谷附屬設施現況標租案」招商說明會，但標租案乏人問津。（盧金足攝）

台中7期的秋紅谷生態公園，曾榮獲全球卓越建設獎肯定，但市府為秋紅谷附屬設施經營標標案乏人問津，再次流標，市議員林祈烽10日憂心該建物閒置兩年，籲市府調整標租條件，不要讓秋紅谷附屬建物「養蚊子」，經發局長張峰源表示，重新檢討招商內容，創造更有利的招商誘因，預計最快12月再次公告，希望招商成功。

位於台灣大道、朝富路口的秋紅谷景觀生態公園是國內外知名景點，市議員林祈烽指出，秋紅谷是前市長胡志強主政時的亮點公園，原本招租的餐廳也經營得有聲有色，但業者於租約到期後不再續約，之後也沒人接手經營，空閒2年多。

林祈烽表示，他在7月底即揭發秋紅谷附屬設施空閒2年多都未招租活化後，經發局當時回應，早在7月初就公告標租案，吸引多家廠商如咖啡、茶飲業、婚妙業等相關潛在投資者詢問並前往現場查看，8月5日截標，但首次招標業者冷清，經發局因而修改招標公告。

9月19日，經發局再次於長榮桂冠酒店舉辦「秋紅谷附屬設施現況標租案」招商說明會，同樣吸引餐飲、婚紗、伴手禮和糕餅業等業者出席，為增加業者投標意願，市府開出地價稅由市府支出，廠商可利用秋紅谷景觀內的木質平台舉辦活動，開放在符合《台中市公園及行道樹管理自治條例》條件，烹煮、燒烤食物等優惠條件，希望業者能踴躍投標。

「沒想到11月5日開標，這些出席說明會的業者仍然沒有人有興趣進場投標！」林祈烽說，秋紅谷附屬設施標租案再度流標，秋紅谷公園是市民休閒的好地點，市府應趕快調整公告再次招標，不要讓公園內的附屬設施一直閒置，也會成為治安死角，如果可以順利招標出去，民眾也會多個約會喝咖啡，和下雨天躲雨的好地方。

經濟發展局長張峯源表示，市府已重新檢討招商內容，規畫朝向委託經營方式，年限一次拉長到9年11個月，並以實際營業面積重新計算租金，創造更有利招商誘因，預計最快12月可再次公告，希望招商成功，提升當地生活機能。

張峯源強調，秋紅谷附屬建物標租案，分別於今年7月5日、9月5日公告招商，卻都流標；9月19日再次召開招商說明會，吸引許多知名連鎖餐飲參與，但有部分業者反映標租年限5年太短，不利廠商回收投資成本；也有業者反映商業機能不足，實際營業面積不大等問題。目前市府已著手修改招商機制及內容，希望可順利招商成功。

(中時 )