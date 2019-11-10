林國慶(左)，陳明文(右)。(林國慶FB/報系資料照)

嘉義縣山區立委選舉熱鬧滾滾，擬參選人林國慶兩次公布對戰民進黨嘉義縣重量級立委陳明文的民調，他整體支持度都贏陳。但林國慶日前發現他的民調圖在網路上被竄改，變成他殿後。讓他直呼「太佩服了！這種奧步也想的出來！」也奉勸敵營小編要認真點，不要讓人一眼看出是假造的。

嘉義縣立委第二選區（山區）戰況激烈，挑戰現任立委陳明文者眾，包括無黨籍林國慶、國民黨許能通、簡明廉、台灣維新黨王金山等人都訴求「打破明文規定」，國民黨因遲遲無法整合許能通與林國慶，至今無法推出提名人選；另，無黨籍大林鎮長簡志偉日前曾放話有意參選，山區立委選情備受關注。

林國慶兩次在FB公布對決陳明文的民調，第一次林國慶以35.4%勝過陳明文的29.2%，第二次林國慶以31.7%贏過陳明文的29.7%，顯示嘉義民心思變，但綠營的攻擊力度也加大。

林國慶日前在FB發出一張圖說，「太佩服了！這種奧步也想的出來！從我公布民調後（左邊圖）現在網路也瘋傳一份民調（右邊圖）竟然我變成殿後，哈哈！我會更加倍努力的」。

他也酸，「敵營小編請你們認真點吧！引用我的民調 篡改數字就算了，連頁數2一7頁 2一8頁都不改（黃缐處）最離譜的是鄉鎮排列也不改一下，明眼人一看就知道是假造的奉勸你們下次要篡改就認真點吧！否則被捉包你們老闆會氣死的。」

(中時電子報)