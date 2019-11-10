選戰進入倒數兩個月，為訴求挺小英不要挺一半，立法委員要過半，民進黨今天推出最新文宣品「台灣好浴皂」，上面印製「保台三部曲」，將由民進黨70個選區立委參選人發送給民眾，為選戰添新柴火，力拼總統連任國會過半。

民進黨祕書長羅文嘉、新北市立委參選人呂孫綾、民進黨發言人李明俐今天召開「台灣好浴皂」首發記者會，宣布特別製作親民文宣品，宣傳「護國保台三部曲」。

民進黨指出，今年中國「一國兩制台灣方案」以及「26條」統戰行動方案，引起台灣內部不滿情緒。民進黨將本次國會選舉口號定為「護國保台」，除了有「護國會、保台灣」的意思外，也有保護國家，保住台灣主權的隱喻。

為選擇添新柴火，民進黨最新文宣物「台灣好浴皂」，取好預兆諧音，上面印製「保台三部曲」，要讓民進黨籍70個選區立委參選人發送給民眾，肥皂盒上也印有台灣獅跟客家獅的台灣吉祥元素，象徵神獸護國保台的祈福之意。

首發記者會，特別選在台灣頭的「新北第一選區」，由羅文嘉與呂孫綾沿淡水老街分發給現場的民眾，並高呼「票投呂孫綾、國會好運到、台灣好預兆」。

(工商 )