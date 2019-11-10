前新北市長朱立倫10日到台中輔選，行程馬不停蹄，先陪副市長楊瓊瓔挑戰段軌列車，接著又到國美館前、與第6選區立委參選人李中高歌《城裡的月光》，2人接著騎單車暢遊西區網美景點。被問及總統選舉，朱立倫強調，不論韓國瑜跟誰搭配，國民黨一定要團結。

朱立倫抵達國立台灣美術館前廣場，先與李中高歌一曲《城裡的月光》，期間雖一度跟不上節奏，但整體聽來還不錯，朱立倫唱完還開玩笑說「果然有不同老師帶著唱，效果就是不一樣」。他並說，之前陪立委顏寬恒拍攝的《聽海》MV，已經吸引百萬人點閱，「顏寬恒太厲害，弄到100萬人要來笑」。

朱立倫說，之前陪顏寬恒唱《聽海》，是有感於台中海邊因中火問題造成水與空氣汙染，這次改唱《城裡的月光》，深刻感覺台中市市中心真的非常美，充滿羅曼蒂克的味道，呼籲大家帶著家人、愛人來台中遊玩。

被問及「韓張配」呼聲再起，朱立倫開玩笑說，下午他要跟江啟臣掃街，「說不定會是另外一個配！」他並強調，在韓國瑜尚未宣布副手人選前，要尊重韓，但國民黨要團結、全力支持韓國瑜與他未來的副手人選，爭取2020勝選。

此外，針對鴻海集團董事長郭台銘曾與親民黨主席宋楚瑜接洽，可能出現的「郭宋配」是否將影響藍營選情？朱立倫說，尊重所有其他的候選人，但郭辦已經清楚表達沒有「郭宋配」，至於郭台銘與任何人有接觸都很正常，也歡迎這位國民黨的老同志、老朋友幫所有黨籍參選人助選。

(中時 )