去年九合一大選，韓國瑜以15萬306票的差距擊敗陳其邁，贏得高雄市長寶座。韓國瑜目前請假投入總統大選，而全國競選總部確定位於三民區建國一路上的國民黨高雄市黨部大樓，這是歷次總統大選以來，首次有候選人將全國競總設在高雄。有網友問及，韓國瑜高雄會得多少票？引發網友熱烈回應，有人稱「如果藍綠一對一，我覺得韓還是會不少票」，但也有網友稱「絕對史上最低票」。

韓國瑜全國競選總部確定落腳在三民區建國一路上的國民黨高雄市黨部大樓。據《中央社》報導，8日大樓外掛出韓國瑜的競選看板，這也是歷次總統大選以來，首次有候選人將全國競總設在高雄。韓競總表示，由於是全國競總招牌，因此僅掛韓個人看板，若與國民黨全國各選區提名的立委參選人合影，恐模糊焦點。

網友aaa1124078在PTT問及，去年1124韓在高雄的得票數是89萬2545票，贏了對手陳其邁15萬306票。一年快過去了，新聞和政論節目還是滿滿的韓國瑜，討論度始終居高不下，他問及明年總統大選韓在全國競選總部就設在高雄，「高雄的得票數會不會再創下紀錄？」

對此，網友紛紛回應表示「回歸原本的藍綠盤」、「如果藍綠一對一，我覺得韓還是會不少票」、「預估高雄韓95萬」、「80萬起跳」、「市政搞成這樣如果只是小輸其實都算贏了」、「基本上 韓只要拿超過50w就算贏了」。但也有網友認為「絕對史上最低票」、「這種問題還要問嗎？ 至少輸三十萬以上啊」。

(中時電子報)