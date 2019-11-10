台中市立委第7選區國民黨參選人莊子富（右2）座談會，第3場於9日晚間在太平區祥順運動公園，邀請「最強菜販」林佳新（左2）和大家一起座談，台下粉絲要求拍照留念。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

台中市立委第7選區國民黨參選人莊子富，從10月底起舉行10場座談會，第3場於9日晚間在太平區祥順運動公園，邀請「最強菜販」林佳新和大家一起座談；莊子富說，菜農加媒體人，2位刺客一文一武，進攻力十足，挑戰對手的資源懸殊；2人受韓國瑜鼓勵下，絕對有信心打1場「非典型藍營」選戰。

莊子富指出，辦座談會要讓鄉親知道他對政治的理念和想法，提出修改一例一休、降低燃煤比例、以核養綠、學貸免利息、準公共化幼兒園開2歲專班、修改性別教育課綱，地方規劃屯區公墓土地、捷運藍線到太平、屯區輕軌銜接台中高鐵，拓寬頭汴坑136縣道串連南投等。

來自雲林的「最強菜販」林佳新，是超級韓粉，站台為莊子富加油打氣，傳達韓國瑜的政治理念，振興台灣經濟，首重2件事，第1是投資教育、第2則要幫助社會上所有弱勢族群，「台灣安全、人民有錢」等訴求。

莊子富表示，自己資源財力有限，戶外廣告媒體鮮少，和林佳新打得是「非藍典型」選戰，走得非傳統選舉，沒有很多競選處主任，撒選舉文宣、辦桌吃飯等活動，勤跑基層，結合社群網，路把他的政治理念，宣揚出去，讓大家知道他對政治的熱情與期待改變的心。

(中時 )