國民黨台南第6選區立委參選人洪秀柱10日到龍崎展開8處行程，展現累積32年民代的口才功力，在廟口榕樹下即興開講，用傳統的說書式口吻提出教育政策打動鄉親，承諾讓綠地插藍旗，引來許多熱情鄉親圍觀。

累積8屆32年立委選舉經驗，曾是國民黨主席，還曾代表國民黨競選總統的洪秀柱，口才犀利不畏挑戰，10日在龍崎每到一站就以說書方式，號召鄉親拿板凳來聽她開講。

「只要有人，我就要來」，不以龍崎區人數少就減少拜票行程，洪秀柱在龍崎區走訪里長與宮廟共8個行程，展現不同選舉風氣，其中一場在廟口榕樹下開講，如同說書人一般，用好口才與鄉親近距離互動。

長期在立法院教育委員會內，洪秀柱熟知台灣教育制度，她用簡單直接的口吻表示「教育好、社會穩定；教育不好、社會出問題」，並舉出高雄大港開唱活動幹話連連，不知長輩如何教育孩子？承諾當選會努力創造更好的環境。

廟口榕樹下開講引起鄉親回響，提到民進黨過去罵國民黨執政重北輕南、重西輕東，結果自己執政後重自己口袋，誇讚洪秀柱有勇氣來改變南部的選舉生態。

洪秀柱承諾要將綠地插藍旗，她將作表率，為藍營爭一口氣，讓年輕人看到她的勇敢拚勁，願意到在地服務。

(中時 )