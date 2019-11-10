蔡英文總統10日至彰化出席中醫師後援會、立委陳素月聯合競選總部成立，彰化縣首場聯合競總成立，黨主席卓榮泰、三位前縣長、立委余天，與多名地方黨公職都到場；不過，最早到的前行政院長賴清德，為陳素月輔選站台後，未等蔡英文到就先行離場，巧妙避開兩人同台同框機會。
競總成立大會上紛紛訴求顧主權、護民主，還大談政績，蔡英文指出，全亞州僅台、日成功防堵非洲豬瘟，今年芭樂成功銷美賺美金、口蹄疫拔針，明年豬肉也能出口。
先後至埔心、員林輔選的賴清德懇託支持者繼續支持洪宗熠和陳素月，稱道兩人是最關心農民的專業立委，並說總統連任、立委過半，才是守護台灣主權、維護台灣民主最重要的陣容。
全國中醫師後援會成立大會上，榮譽會長林永農、總會長柯富揚等中醫界秀出布條「總統連任中醫揚」，讓蔡英文笑開懷，強調中醫絕不是「小科」而是「大科」，並指衛福部上月推出的《中醫藥發展法草案》鼓勵中醫藥的創新跟研發，將會大力推動中西醫整合醫療，在醫療體系裡面納入更多中醫的服務項目，讓民眾有更多機會使用中醫的醫療。另外，衛福部所轄「中醫藥研究所」，亦盼找有中醫背景的人來領導，此話一出更是引來全場掌聲與歡呼。
(中時 )
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