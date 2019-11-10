賴清德（左）一早先至埔心武聖宮與黨主席卓榮泰（右）合體，為洪宗熠（中）站台，隨即在趕往陳素月聯合競總，輔選完即先行離場，並未與蔡英文總統同台。（謝瓊雲攝）

蔡英文總統（右2）10日出席與立委陳素月（左2）聯合競選總部成立大會。（謝瓊雲攝）

聯合競選總部成立大會上大打捍衛民指主權訴求，立委陳素月（右5）送給蔡英文總統（右4）一張單程車票。（謝瓊雲攝）

蔡英文總統10日至彰化出席中醫師後援會、立委陳素月聯合競選總部成立，彰化縣首場聯合競總成立，黨主席卓榮泰、三位前縣長、立委余天，與多名地方黨公職都到場；不過，最早到的前行政院長賴清德，為陳素月輔選站台後，未等蔡英文到就先行離場，巧妙避開兩人同台同框機會。

競總成立大會上紛紛訴求顧主權、護民主，還大談政績，蔡英文指出，全亞州僅台、日成功防堵非洲豬瘟，今年芭樂成功銷美賺美金、口蹄疫拔針，明年豬肉也能出口。

先後至埔心、員林輔選的賴清德懇託支持者繼續支持洪宗熠和陳素月，稱道兩人是最關心農民的專業立委，並說總統連任、立委過半，才是守護台灣主權、維護台灣民主最重要的陣容。

全國中醫師後援會成立大會上，榮譽會長林永農、總會長柯富揚等中醫界秀出布條「總統連任中醫揚」，讓蔡英文笑開懷，強調中醫絕不是「小科」而是「大科」，並指衛福部上月推出的《中醫藥發展法草案》鼓勵中醫藥的創新跟研發，將會大力推動中西醫整合醫療，在醫療體系裡面納入更多中醫的服務項目，讓民眾有更多機會使用中醫的醫療。另外，衛福部所轄「中醫藥研究所」，亦盼找有中醫背景的人來領導，此話一出更是引來全場掌聲與歡呼。

蔡英文全國中醫師後援會10日在花壇舉行成立大會，蔡英文總統（左）親自授旗給擔任總會長的中醫師柯富揚（右）。（謝瓊雲攝）

蔡英文全國中醫師後援會10日在花壇舉行成立大會，蔡英文總統（左）親自授旗給擔任總會長的中醫師柯富揚（右）。（謝瓊雲攝）

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