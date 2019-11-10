日皇德仁即位遊行「祝賀御列之儀」台灣時間今天下午2時（日本時間下午3時）登場，東京當地天氣晴朗，德仁及雅子皇后搭乘全新訂製的日本國產豐田汽車頂級車款Century敞篷車，從皇居出發前往德仁住處赤(土反)御所，沿街接受民眾祝福。畫面顯示，雅子眼泛淚光地向沿路的民眾揮手致意。

日皇德仁即位遊行「祝賀御列之儀」畫面。

日皇德仁即位遊行「祝賀御列之儀」畫面。

日本放送協會（NHK）報導，德仁10月22日完成「即位禮正殿之儀」，原訂於當日下午舉行的「祝賀御列之儀」，因為颱風哈吉貝重創日本，儀式延至今日下午舉行。今日東京晴空萬里，白天的平均氣溫為19度，因此沿途吸引了大批民眾揮舞著日本國旗歡呼，並拼命地按快門拍照。

日皇德仁即位遊行「祝賀御列之儀」今日下午2時登場，遊行路線綿延4.6公里，沿街人潮擠爆。（圖／美聯社）

日皇德仁即位遊行「祝賀御列之儀」今日下午2時登場，遊行路線綿延4.6公里，日本民眾興奮上街，希望一睹日皇、皇后風采、給予祝福。（圖／路透社）

台灣時間下午將近2時，日皇德仁與雅子皇后步出皇居宮殿，坐上敞篷車開始「祝賀御列之儀」。這次遊行路線與上次上皇明仁即位時的遊行路線大致相同，皇居宮殿出發後，車隊經過二重橋前、櫻田門、日比谷公園、國會議事堂等地，遊行路線共長約4.6公里，預計台灣時間下午2時30分抵達赤(土反)御所。

日皇德仁與皇后雅子今日舉行即位遊行「祝賀御列之儀」，兩人台灣時間接近下午2時步出皇居宮殿，準備搭乘敞篷車向民眾致意。（圖／翻攝自NHK）

此外，此次車隊還包含秋篠宮文仁親王夫婦、首相安倍晉三等座車，共64輛，車隊長達400公尺。

日皇德仁、皇后雅子的遊行車隊長達400公尺。（圖／美聯社、共同社）

另外日媒畫面顯示，皇居周邊今天清晨就已經出現大批等候民眾，爭相目睹日皇、皇后風采。日本經濟新聞報導，一名來自鄰近千葉縣、排在皇居前排人龍前方的民眾渡邊純也表示，自己從昨晚6時就開始排隊，「因為是一生一次的機會，想親眼看見兩位陛下並獻上祝福」。另一名同樣來自千葉縣的民眾小林美惠子也表示，自己上午8時過後就到現場排隊，相當驚訝居然已經排了這麼多人，「太嚇人了，已經有這麼多人到場了。」為準備德仁即位遊行，日本警方此次動員東京都警視廳等約2萬6,000人警力，在遊行路線周邊負責反恐維安，今日上午8時30分起開始進行遊行維安預演。

日皇德仁、皇后雅子今日進行即位遊行「祝賀御列之儀」，沿路擠爆大批民眾，希望獻上祝福。（圖／路透社）

(中時電子報)