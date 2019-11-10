南韓天團「BIGBANG」成員在2017年陸續入伍報效國家，在今年下半年繼T.O.P和G-DRAGON之後，另外2位成員太陽與大聲今早（10日）從京畿道龍仁市的陸軍地面作戰司令部役畢，上千名粉絲迫不及待，在兵營外熱情迎接，送上蛋糕和花束迎接，他們也輪流致詞感謝歌迷不離不棄的支持，太陽更準備多國語言的親筆信，相當暖心。

太陽和大聲同日退伍。（截自news1）

2人一亮相先莊重地行禮致謝，太陽表示很感謝這麼多人來到現場，「到現在都不敢相信已經退伍，這些的日子相當有意義，謝謝這20個月中領導我的長官及給予協助的同袍」，而大聲則表示在軍中學習到了理解和體諒，這是前所未有的體驗，想對幹部和戰友們說：「我愛你們，加油！」

大批粉絲到軍營外迎2人退伍。（截自太陽IG）

BIGBANG繼成員T.O.P在前年入伍前夕吸食大麻，重創形象；今年初勝利涉嫌性招待、賭博引起巨大風波醜聞則退團，如今全員退伍回到演藝崗位上，未來動向備受各界矚目。太陽表示將收集大家的建議後從長計議，一定會努力以更好的一面報答粉絲。

(中時 )