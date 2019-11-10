一心想跟樹木談情說愛的連俞涵，終於找到好機會啦！她日前透過朋友安排，在光棍節前夕，藉由「攀樹」近距離和她最愛的樹木邂逅！連俞涵興奮地說：「以前只能在樹下看樹，但現在能攀樹好好親近他們，而且也可以看看他們有沒有生病，對環境保育是一件很有意義的事情！」

連俞涵著裝準備攀樹(攀樹趣提供)

攀樹是近幾年的新興行業，主要目的是經由攀樹，貼近樹做健康檢查，可以更深入吊車機具無法進入的樹冠深處，了解這棵樹的生長狀況。這次帶俞涵攀樹的團隊攀樹趣，之前曾去阿里山的神木採樣，關心他們有沒有生病。俞涵聽到可以攀神木，覺得也太幸福，忍不住脫口而出：「好像在和老爺爺談心！」一直跟攀樹趣團隊說：「下次記得找我去呀，我要幫老爺爺健康檢查！」

連俞涵第一次攀樹，架式十足(攀樹趣提供)

攀樹除了可以知道樹木的健康狀況，也發展許多樹上活動，比如：吊張床在樹上閱讀、發呆、野餐，甚至攀樹趣會不定期在樹上舉辦露營活動！讓大家攀樹之餘，能寓教於樂，享受接近樹木的樂趣。連俞涵第一次躺在樹上吊床閱讀，腦中突然閃過一個畫面：「怎麼有點金庸裡的小龍女，睡在繩子上的樣子呀，到了樹上，有種到了世外桃源一樣！」她呼籲大家有機會一起上樹體驗！

連俞涵戰戰兢兢攀向樹木頂端(攀樹趣提供)

參與攀樹活動，必須要有攀樹師在旁陪同，才能確保安全；攀樹師也會評估哪一棵樹，在不會傷害樹木情況下，可以攀爬，不是所有樹都可以隨意攀爬。台灣目前有考取攀樹師證照制度，連俞涵聽到後躍躍欲試，畢竟能幫心儀的樹木維持好健康，就是她最開心的事情之一！

連俞涵到了樹上，像到了世外桃源一樣舒服自在。(攀樹趣提供)

連俞涵在樹上享受閱讀。(攀樹趣提供)

(中時 )