時代力量不斷上演「大逃亡」、「跳船潮」，繼創黨元老林昶佐、洪慈庸2立委退黨，接著陳雨凡、蕭新晟與馮光等人也離開，8日台北市議員林亮君以及黨員吳崢也宣布退黨。時力黨主席徐永明日前表示要訴求「亡昌感」，對此，「宅神」朱學恒諷刺分析「國昌老師不分區除非排第二名，否則也就沒有啦」。

上屆立委選舉靠民進黨禮讓，新成立的時代力量一舉拿下5席立委，成為國會第3大黨，被外界視為小綠。時任黨主席的黃國昌作風過於自我，曾被作家馮光遠諷刺「國運昌隆黨」；即使辭去黨主席，依然我行我素，炮打蔡政府不手軟，未傾聽黨內的聲音，導致林昶佐等人憤而退黨，時力幾近分崩離析，外界評論：「成也黃國昌，敗也黃國昌」。

時代力量近期積極尋覓不分區立委人選，傳擬將黃國昌列為第4名，排在安全名單尾巴，要訴求立院的「亡昌感」。對此，「宅神」黃國昌在臉書諷刺表示：「以目前時代力量瘋狂大逃亡的狀況來看，國昌老師不分區除非排第二名(第一名是一定要是女性)，否則也就沒有啦」。

網友也回應表示「這是「國運昌隆、歡樂無法黨」啊！」、「時代力量新註解，只要沒有民進黨執政支持的時代，就沒有力量」、「哪來時力黨，只有國昌老師黨」、「不就是一堆牆頭草」、「大腸花終有用盡的一天」。

(中時電子報)