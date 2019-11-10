陳姓、賴姓男子去年在朋友邀約下，與3名少女到賓館開趴，但賴男「1人戰3女」，先要1女為他口交，再與另2名未成年姊妹大玩「姊妹丼」3P性愛，陳男受不了誘惑，也要少女口交，結果6人遭警方臨檢當場查獲，陳男因賠償少女家屬35萬元，高院判刑2年，緩刑4年，另賴男因上訴隔天死亡，判公訴不受理。

判決指出，賴、陳2人因1名18歲友人介紹下，結識2名13歲國中女生、1名12歲國小女生，其中2女為姊妹。去年8月8日傍晚，少男以給年紀最長的少女「驚喜」為由，邀約賴、陳男2人及3名少女，在新北市某捷運站會面。

6 人碰面後，由3 人分別騎車載3女，當晚到賓館開房狂歡。賴男在3少女同意下，賴先要年紀最長的少女為他口交後，再與姊妹2人愛撫、發生性關係，陳男見狀，一時意亂情迷，也要少女為他口交，結果性愛趴不到2小時，就被警方上門臨檢而查獲，警方還在房內查扣衛生紙、假陽具、陰莖環等物。

一審今年7月10日依違反性自主罪判賴男4年2月徒刑、陳男3年4月徒刑，賴男7月19日上訴後翌日身亡，高院判決公訴不受理，另陳男上訴後，高院認為陳男係因一時衝動與少女發生性關係，事後已賠償少女家屬35萬元，獲得和解，減刑改判徒刑2年，緩刑4年。可上訴。

(中時 )