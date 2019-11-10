北市李姓女子因隔壁鄰居在陽台抽菸，煙味不斷飄進屋內讓他不勝其擾。李女因而向管委會反應，希望鄰居能不要在陽台抽菸，但仝姓鄰居非但不理會，還將菸灰缸放在兩戶中間的玻璃帷幕旁，氣得李女錄影蒐證並依損害賠償求償精神慰撫金10萬，士林地院日前審結，判決仝男須賠償1萬元，可上訴。

李女居住門牌5樓之1的房屋，而仝長期在5樓的房屋陽台抽菸，煙味飄入她的房屋，害他長期吸二手菸，已經影響健康權和居住安寧。但仝姓退休男子則稱，鄰居並未實際舉出有何損害，且李女的住處的窗戶大多數時間都沒有打開，並沒有影響李女住家生活。

但法院勘驗李女自陽台拍攝錄影，發現兩戶間下方是玻璃帷幕，上方則以格柵區隔，影片中看到仝男一人坐在玻璃帷幕旁，左手持香菸，煙霧從格柵處飄散侵入李女的住處，並非如仝男所辯稱，兩戶間有相當距離。

法官考量，二手菸已經被聯合國世界衛生組織列為頭號的致癌物質，且含有氮氧化物、尼古丁、一氧化碳，以及各種致癌物質，加上李女提出衛福部網路列印資料，認定二手菸對於人體已相當的危害。加上，仝男自稱家中有3名未滿7歲的子女，從不在屋內抽菸，可見仝男自己也知道二手菸對人體卻有危害。

李女因去年10月懷有身孕，並提出孕婦健康手冊為憑，可見二手菸確已超過一般人難以忍受的範圍，侵害居住安寧，判決仝男賠償李女1萬元精神慰撫金。

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(中時 )