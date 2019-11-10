82歲李姓老婦人日前騎機車外出看完診找朋友後，不慎忘記回家的路，因而迷途在后里區大圳路與民生路口，警方獲報趕往現場，依婦人多項自述，以及平時巡邏時接觸的人事物，竟將她的住家地點拼湊出來，讓李婦直誇警察好厲害！

台中市府警察局大甲分局表示，后里分駐所警員謝家鋒、張叡营日前執行20至22時巡邏勤務，接獲民眾轉報后里區大圳路與民生路口，有一騎機車老婦人疑似忘記回家的路，警方獲報後立即前往了解。

李婦表示，她剛看完醫生要去找朋友，卻忘記怎麼回家，因未攜帶任何證件，透過車籍得知李婦戶籍已移至戶政事務所，也僅知自己住的地方附近有養雞場；經警方進一步了解，李婦平時以撿拾回收維生，子女皆至外地工作。

執勤員警想起去年曾與同事至該堤防路與南村路口協助一位老婦申請急難救助，附近住戶曾提到有位高齡婦人，平日喜歡騎機車到處遊走，但卻常迷路，且怎樣也不聽他人勸說。

員警雖未曾親眼看過老婦人長相，但結合各種特徵，覺得可能有地緣關係，便詢問婦人住處附近是否有宮廟，沒想到皇天不負有心人，真的將地點拚湊出來。警方說服李婦搭上巡邏車護送返家，機車則由警方協助代為騎回。

李婦直誇員警好厲害，自己都不知道的路，員警這樣也能猜出來她住哪裡！

員警謙虛表示，警察每天都在面對不同人、事、物，每一次與民眾接觸都是在累積經驗，也因此更能協助掌握轄內大小事。

大甲警分局長許明耀呼籲，家中成員若有年邁、身體不適應者盡量避免單獨外出，並由其他家屬陪同外出，或向區公所申請愛心手錬，以免走失或造成更大的傷害。

(中時 )