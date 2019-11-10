韓國瑜的國防政策小組成員表示，對美軍購不變，不會翻盤，但部分購案在總額不變前提下，以輕載台，重訓練原則，針對後勤和教育訓練進行比例調整。例如，空軍買66架F-16V，可以少買2架，改買64架，其餘2架的數十億元預算，可用於人員教育與訓練。

根據國防部在立法院的說明，F-16V裸機1架報價1.2億美元，2架為2.4億美元，換算成新台幣約73.5億餘元。

立法院財政策員會這周三、四將審查「中央政府新式戰機採購特別預算案」。國防政策幕僚說，空軍買66架F-16V，為什麼一定要買66架，少買2架，買64架不行？如果少買2架，數十億元預算可用於人員教育，國內外換裝訓練。

他說，陸軍AH-64E阿帕契攻擊直升機接裝返國，發生意外摔掉1架，8億元就沒有了，這8億能送飛行員到國外唸書，一人200萬到國內外可造就200個碩士。此外，也可以請國內外的人，專門到大學替ROTC的學生開課，專門教這批學生，提升軍事教育素質。

(中時 )