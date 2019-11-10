今年Only Watch慈善拍賣會上最受矚目的焦點，非百達翡麗（Patek Philippe）的6300A Grandmaster Chime腕表莫屬，當時預估的起拍價為250萬瑞朗，已讓人咂舌，如今拍賣落槌價竟一舉飆高到3100萬瑞郎（約9億6000萬台幣），創下世上最貴腕表紀錄，更是讓人嚇到下巴都要掉下來了。

這只可正反兩面翻轉的高複雜腕表具備大小自鳴、瞬跳萬年曆、日期與小時鬧鈴等20項功能，而且是第一只不鏽鋼表殼的Grandmaster Chime腕表，因此備受矚目，當時保守估計會以破億元拍出，沒想到竟以起拍價12倍的高價落槌。

先前最貴鐘表紀錄的保持者為百達翡麗為Henry Graves打造的超複雜懷表，於2014年以2400萬美金落槌，其次是勞力士的Paul Newman Daytona腕表，在2017年創下1700萬美金高價。如今百達翡麗再以6300A Grandmaster Chime超越自己保持的紀錄，果真應了「只有百達翡麗可以超越百達翡麗」這句豪語。

由佳士得主理的Only Watch慈善拍賣會總共拍出3860萬瑞朗，百達翡麗一只表就佔了3100萬瑞郎，包辦了8成，義賣所得將全數捐贈摩納哥肌肉萎縮症防治協會（Monegasque Association against Muscular Dystrophy）。

(中時 )