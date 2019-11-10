王泰棋是28周早產兒，剛出生時體重僅876公克。（成大醫院提供／程炳璋台南傳真）

成大醫院舉辦早產兒回娘家活動，共有160位早產兒與家屬共襄盛舉，其中身形壯碩的王泰棋，27年前剛出生時只有876公克，現在已是壽司店老闆，他準備拿手點心回饋給早產兒家庭。

成大醫院小兒部主任王世敏表示，早產兒感官需要接受刺激輸入，刺激感官發展隨孩子成長有許多方式，包括多接觸大自然景色，可讓寶寶有興趣學習走路。

新生兒科主任林毓志認為戶外遊戲是訓練肌肉與感覺刺激的方式。這次活動設計了小遊戲，讓寶寶自然的練習手眼協調和大小肌肉力量。

27歲的王泰棋，當年僅28周就出生，體重只有876公克，現在是個高壯青年，經營一家壽司店，並以日語「未熟兒」為概念作為店名，希望讓社會大眾理解早產兒是一群極有勇氣的孩子，只要積極救治加上家人妥善照顧，仍可健康成長。他準備炸雞到活動現場分享。

不少成大醫院小兒科醫師參與早產兒活動，其中陳東華醫師值班未到場，但憑藉多年學習製作糕點心得，作出美味的糕點提供給活動成員品嘗，展現心意，讓早產兒家庭體驗一場具有醫療常識互動的野餐。

(中時 )